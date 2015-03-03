У Головному управлінні ДАІ Києва проводять обшук

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, слідчі дії здійснюються в рамках кримінального провадження щодо керівників і співробітників столичної Державтоінспекції за фактами безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності активістів громадського руху «Автомайдан» та інших учасників мирних акцій протесту.

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«В даний час слідчі вилучають комп'ютери, на яких складалися рапорти щодо активістів. Також ми шукаємо документи, які б засвідчували, що керівництво ДАІ примушувало підлеглих здійснювати незаконні дії, а саме - складати підроблені протоколи стосовно учасників протестних акцій», - зазначив начальник слідчого відділу столичної прокуратури Віталій Бровко.

Нещодавно слідчим відділом прокуратури Києва були направлені в суд 15 обвинувальних актів щодо працівників столичної ДАІ, які протиправно притягували до адміністративної відповідальності водіїв - учасників Автомайдану.

Правоохоронцям інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прокуратура 8 годин проводила обшук в Печерському суді в рамках кримінальних проваджень щодо одіозних суддів Печерського суду Оксани Царевич та Віктора Кицюка.

Раніше прокуратура викликала на допит Оксану Царевич, судді можуть винести підозра за винесення рішень у справі автомайдановцев.