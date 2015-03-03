У Києві нарахували більш ніж сто мільйонерів

Про це свідчать попередні результати кампанії декларування, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України в м. Київ.

"ГУ ДФС у м. Києві повідомляє, що з початку року платниками податків столиці подано 4796 декларацій про майновий стан та доходи за 2014 рік. Так, відповідно до поданих даних, доходи 108 киян торік перевищили 1 мільйон гривень", - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі також відзначили, що за підсумками 2 місяців цьогорічної деклараційної кампанії, столичні платники податків повинні сплати понад 21 мільйон гривень.

Окрім того, згідно з даними ГУ ДФС у м. Києві, станом на 24 квітня минулого року у Києві нараховувався 761 мільйонер.