Весняні канікули у київських школах подовжать до 4 квітня

Весняні канікули в київських загальноосвітніх навчальних закладах будуть продовжені до двох тижнів і триватимуть з 23 березня до 4 квітня включно. Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіа центрі повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації з гуманітарних питань Ганна Старостенко, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Міська влада вирішила продовжити весняні канікули. Вони розпочнуться, як і було заплановано, 23 березня, але закінчаться на тиждень пізніше – школярі розпочнуть навчання 6 квітня», – сказала вона.

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Старостенко пояснила, що відповідне рішення було ухвалено у зв’язку з режимом економії теплової енергії: «Такі кроки вже виправдали себе. Так, завдяки продовженню осінніх та зимових канікул місто заощадило понад 30 мільйонів гривень».

Водночас, заступник голови КМДА з гуманітарних питань не відкидає, що навчання у столичних школах може бути продовжене до червня.

«Ми розглядаємо можливість продовження навчання київських учнів не лише через збільшення тривалості канікул, а й у зв’язку із запровадженням карантину», – пояснила Старостенко.