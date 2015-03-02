У Києві створять робочу групу зі збереження археологічних знахідок на Подолі

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Міністерства культури України щодо результатів наради за участю археологів, реставраторів, архітекторів, представників громадськості, а також уповноважених представників інвестора та забудовника Поштової площі, де наприкінці лютого знайдено цінні археологічні артефакти часів Київської Русі.

Засідання відбулося під головуванням першого заступника міністра культури Ігоря Ліхового, заступника міністра культури Юрія Зубка та заступника голови КМДА Павла Рябікіна.

Як зазначили в Мінкульті, в ході зустрічі учасники дійшли згоди щодо великої історичної та культурної цінності знайдених об’єктів та необхідності докласти максимальних зусиль для їх збереження та створення унікальної музейної експозиції на автентичному місці розкопок. Знахідка має важливе значення, оскільки не лише розширює уявлення про межі старого Києва, а й про економічний потенціал столиці Київської держави XI-XII століть.

Читайте такожЗамовнику будівництва ТЦ на Поштовій площі доручили знайти спосіб зберегти залишки давньої вулиціВодночас археологи та реставратори вказали на складність ведення археологічних робіт у зимовий період, ризики підтоплення ґрунтовими водами та зсувів ґрунтів; велику фінансову вартість археологічних робіт, дослідження та музеєфікації знахідок, зазначається в повідомленні.

Для розв’язання питання щодо правового захисту пам’яток, подальшого експонування знахідок було вирішено створити спільну робочу групу Міністерства культури та КМДА, яка в найкоротші терміни розробить план заходів для збереження унікальної археологічної знахідки.

Протягом трьох днів до робочої групи буде подано кандидатури також від представників громадськості та від інвестора та підрядника реконструкції Поштової площі, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого Київський міський голова Віталій Кличко розпорядився зупинити будівельні роботи на Поштовій площі, де археологи на глибині близько 7,5 метрів виявили частину вулиці часів Київської Русі.

Залишки будівель знаходяться у відносно непоганому стані – вони збереглися під товстим шаром ґрунту. Над цим місцем в 17-18 століттях знаходилася міська пристань. Не виключено, що поруч під шаром землі знаходяться залишки інших будинків.

Артефакти виявили на місті, де мали зводити новий торговий центр. У зв’язку з цим влада Києва доручила замовнику будівництва ТЦ на Поштовій площі знайти оптимальне проектне рішення, щоб зберегти залишки древньої вулиці.