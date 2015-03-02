Замовнику будівництва ТЦ на Поштовій площі доручили знайти спосіб зберегти залишки давньої вулиці

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує прес-служба міського голови.

«Приклади створення подібних центрів є в Європі: коли в сучасному місті створюють історико-культурні місця, зберігаючи унікальні знахідки археологів», – зазначив Кличко.

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Мер запевнив, що унікальну знахідку археологів, які на глибині сім метрів знайшли частину вулиці середньовічного Києва, буде збережено. За його словами, міська влада залучила істориків, археологів, інших фахівців до вивчення знахідки і провела переговори з інвестором, який здіснює будівництво ТЦ Поштовій площі.

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«Артефакти XI-XIII століть жодним чином не будуть знищені чи пошкоджені. Я у п’ятницю був на місці, оглянув розкопки і поспілкувався з археологами. Розпорядився зупинити всі роботи, які можуть пошкодити знахідку», – наголосив Кличко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністр культури пропонує зробити музей зі знайденої на Подолі вулиці часів Київської Русі.