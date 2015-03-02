У Києві покінчив із собою курсант МВС

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС в Києві, учора, 1 березня, о 21.00 до чергової частини Дарницького райуправління міліції надійшло повідомлення про те, що на території відомчого навчального закладу системи МВС України курсант покінчив життя самогубством.

"Слідчо-оперативна група Дарницького райуправління столичної міліції оглянула місце події, де було виявлено юнака. Правоохоронці опитали викладацький та офіцерський склад, курсантів. За словами свідків, причиною, через яку хлопець звів рахунки з життям, могло стати нерозділене кохання", - зазначили у ВЗГ.

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Слідчим відділом Дарницького райуправління ГУМВС в Києві дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі перевірка за даним фактом триває.