Кличко пригрозив зносити без попередження незаконні кіоски в столиці

16:09, 02 березня 2015
Київ
488

Незаконно встановлені МАФи демонтуватимуть без попередження в усіх районах міста, відповідальний чиновник з питань благоустрою лише за півгодини повідомлятиме голову району про демонтаж.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції Дніпровського району.

Читайте такожУ 2014 році в Києві демонтовано понад 1,6 тис. МАФів

Він зазначив, що раптовість цих заходів потрібна для того, щоб власники незаконних МАФів не змогли підготуватися до демонтажу.

Також Кличко зазначив, що найгірша ситуація з незаконними МАФами на сьогодні саме у Дніпровському районі.

Він попередив голів районів, що після демонтажу незаконних МАФів, повторна їх поява — це персональна відповідальність того чи іншого керівника району.

“Зараз Печерський район ми прибрали. Якщо один кіоск з'являється - це буде персональна відповідальність голови району”, - наголосив мер.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter