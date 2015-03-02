Кличко пригрозив зносити без попередження незаконні кіоски в столиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції Дніпровського району.

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Він зазначив, що раптовість цих заходів потрібна для того, щоб власники незаконних МАФів не змогли підготуватися до демонтажу.

Також Кличко зазначив, що найгірша ситуація з незаконними МАФами на сьогодні саме у Дніпровському районі.

Він попередив голів районів, що після демонтажу незаконних МАФів, повторна їх поява — це персональна відповідальність того чи іншого керівника району.

“Зараз Печерський район ми прибрали. Якщо один кіоск з'являється - це буде персональна відповідальність голови району”, - наголосив мер.