Кличко пригрозив зносити без попередження незаконні кіоски в столиці
16:09, 02 березня 2015Київ
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Незаконно встановлені МАФи демонтуватимуть без попередження в усіх районах міста, відповідальний чиновник з питань благоустрою лише за півгодини повідомлятиме голову району про демонтаж.
Власникам МАФів не дадуть підготуватися до знесення / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції Дніпровського району.
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Він зазначив, що раптовість цих заходів потрібна для того, щоб власники незаконних МАФів не змогли підготуватися до демонтажу.
Також Кличко зазначив, що найгірша ситуація з незаконними МАФами на сьогодні саме у Дніпровському районі.
Він попередив голів районів, що після демонтажу незаконних МАФів, повторна їх поява — це персональна відповідальність того чи іншого керівника району.
“Зараз Печерський район ми прибрали. Якщо один кіоск з'являється - це буде персональна відповідальність голови району”, - наголосив мер.
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