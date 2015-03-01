У Києві пройшов молебень "За Україну, за Мир, за Надію" (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, на площі були присутні близько 3 тис. осіб. Частина з них скандувала: “Свободу Надії Савченко!”.

Учасники заходу тримали прапори України і плакати з гаслами на підтримку Савченко, а також з написами: “Путін - вбивця” і “Бориса вбили. Надія не вмирає”.

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У молебні взяли участь народні депутати, у тому числі лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко, а також мати і сестра Надії Савченко.

Під час молебню єпископ Вишгородський, вікарій Київської єпархії Агапіт, повідомив, що Надію Савченко нагороджено орденом Святого великомученика Юрія Побєдоносця.

Він передав учасникам молебню благословення від предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета.

Агапіт повідомив, що сьогодні вранці патріарх підписав указ про нагородження Савченко орденом Святого Юрія Побєдоносця, який дається людям за велику мужність і терпіння.

У свою чергу, сестра української льотчиці Віра від імені своєї родини подякувала учасникам міжконфесійного молебню.

За словами Віри Савченко, під час нечастих зустрічей сестра завжди спочатку запитує, що відбувається в Україні, яка ситуація на фронті, питає про своїх побратимів та друзів. “Друге - дивується щиро, відверто і дуже дякує всім, хто її підтримує”, - сказала Віра.

Вона заявила, що українці єдині й мають безліч друзів серед інших народів, і “нас точно не переможуть”.

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“Дуже вам дякую від усієї нашої невеличкої родини: від мами, від мене і від Наді. Дуже дякую за молитву і за підтримку”, - сказала Віра і додала, що Надія чує цю молитву. “Це та колосальна енергія, яка дає людині змогу жити навіть на 79-й день голодування”, - сказала сестра Надії Савченко.

Як зазначила Віра, Надія зараз вживає чай та воду.

Наприкінці молебню пролунав духовний гімн України, а в небо випустили білих голубів.