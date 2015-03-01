У Києві п'яний суддя погрожував застрелити співробітника ДАІ (відео)

Про це написав нардеп Антон Геращенко у Facebook.

"Оберемко Владислав Алексанрович. Він поки ще суддя Макарівського районного суду Київської області. Але це не надовго. Як зазвичай увечері минулої п'ятниці близько 00 годин, він сів за кермо позашляховика "БМВ Х-5", після вживання алкогольних напоїв...Його шлях пролягав по Шевченківському району міста Києва, де його на вул. Ольжича зупинив звичайнісінький інспектор ДАІ. Суддя не став реагувати на сигнал інспектора з вимогою про зупинку", - пише нардеп.

Далі за суддєю була погоня з включеною сиреною по Києву, після чого суддя вирішив зупинитися. "Це було вже на Вул. Сирецькій 54. Туди ж під'їхала група хлопців з "Дорожнього Контролю", яких запросили під час гонитва самі працівники ДАІ для кращої фіксації правопорушення. П'яна тварина приблизно 3,5 км мчало по Києву обганяючи по зустрічній, порушуючи всі можливі правила дорожнього руху і ставлячи під загрозу життя киян створюючи загрозу для лобового зіткнення. Ця мерзота в суддівській мантії, дістала свій зареєстрований пістолет "Макарова", як потім з'ясувалося це був пристрій для відстрілу гумових куль і направило його на співробітника ДАІ зі словами - "Я тебе зараз пристрелю", - розповідає Геращенко.

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За його словами працівник ДАІ також взяв суддю на "мушку", змусив його вийти з машини і здати зброю.

"Далі суддю Оберемко змусили кинути пістолет і вийти з машини, для оформлення протоколу про порушення правил дорожнього руху і про водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння, що й було зроблено. Крім того на місце було викликано слідчо оперативна група Подільського райвідділу міліції, яка зафіксувала факт наявності пістолета, встановила особу судді Оберемко і вилучила записи відеокамер в якості підтвердження факт погрози вбивством працівникам міліції при виконанні ними службових обставин", - пише він.

Також за фактом погроз застрелити співробітника міліції, Геращенко звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо судді Макарівського районного суду Київської області, Оберемко Владислава Олександровича, 1982 року народження, за статтею 345 КК - "Загроза застосування насильства або насильство проти співробітника правоохоронного органу".

"Цьому не перешкодять крики судді під відеозапис, що нібито, підкреслюю - нібито, його друг - це прокурор Києва Юлдашев і він помножити на нуль всіх співробітників міліції, які зважилися зазіхнути на святе! На право судді безкарно їздити п'яним за кермом", - зазначає нардеп.

Також співробітників ДАІ, які брали участь у гонитві за п'яним суддею і затримали його буде представлено до нагород Міністра МВС.