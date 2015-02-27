Кличко дав вказівку зупинити будівельні роботи на Поштовій площі: знайдено стародавню вулицю (фото)

Мер Києва Віталій Кличко дав вказівку зупинити всі будівельні роботи в районі Поштової площі, де археологи розкопали вулицю часів Київської Русі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Кличко розповів, що унікальну знахідку археологи знайшли на глибині 7 метрів.

"За проектом реконструкції Поштової площі на ділянці між Річковим вокзалом і Володимирським узвозом передбачено будівництво торгового центру. У відповідності з законодавством, на цьому місці перед початку будівництва проводяться археологічні роботи. І от під час них були виявлені фрагменти будівель: кілька вінців зрубу і частокіл, між яким проходила колись вулиця", - підкреслив він.

За словами Кличка, артефакти відносяться приблизно до 11-13 століття, тобто часів Київської Русі. Під час розкопок археологи вже знайшли хрестик і дерев'яний жіночий гребінь, зроблений з мореного дуба.

Читайте такожНа площі у Києві археологи знайшли історичні артефакти

"Залишки будівель знаходяться у відносно непоганому стані - вони збереглися під товстим шаром ґрунту. Над цим місцем в 17-18 століттях була міська пристань. Не виключено, що поруч під шаром землі знаходяться залишки інших будинків. Археологи розказали, що така знахідка - сенсація, яка може змінити все наше уявлення про Київ того часу. Адже раніше вважалося, що місто закінчувалось в районі вулиці Боричів узвіз, і ніхто не очікував знайти на Поштовій зруби часів Київської Русі. Тут цілий господарський комплекс - паркани і зруб. Очевидно, на цьому місці знаходилася садиба", - додав він.

Мер підкреслив, що дав вказівку зупинити всі будівельні роботи, які можуть пошкодити виявлені артефакти.

"...в найближчі дні, із залученням фахівців, ми знайдемо оптимальне рішення для збереження археологічної знахідки. Бо той, хто не береже свою історію, не має майбутнього. Однозначно, ця унікальна знахідка має бути збережена", - наголосив він.