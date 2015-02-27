У Києві тепло в дитсадки та школи подаватимуть залежно від погоди

Це дасть змогу забезпечити оптимальну температуру в приміщеннях і досягти економії енергоресурсів. Про це під час перевірки роботи енергосистем в одній з гімназій та дитячому садку Дарницького району столиці повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«В умовах суттєвого потепління та підвищення середньодобової зовнішньої температури повітря ми повинні подбати про розумне споживання енергоресурсів і, разом з тим, забезпечити більш комфортні умови перебування дітей у навчальних закладах. Тому в приміщеннях дитячих садків і шкіл наразі триває регулювання автоматики теплопунктів. Це дасть можливість знижувати подачу теплоносія у нічний час та у вихідні дні, але лише на період, який дасть змогу обігріти класи та групи до початку занять», – заявив заступник голови КМДА.

Читайте такожКиївським школярам дали три тижні зимових канікулПантелеєв також зазначив, що бюджетна сфера Києва налічує понад тисячу закладів освіти. У переважній більшості з них (понад 90%) встановлено індивідуальні теплопункти. Їх нове налаштування дасть змогу не лише скоротити витрати теплової енергії, а й досягти щорічної економії у розмірі кількох мільйонів гривень.