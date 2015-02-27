У Києві створено Антикорупційну раду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мера столиці.

У документі зазначається, що Антикорупційна рада – це постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Київському міському голові. Основними завданнями Антикорупційної ради буде здійснення систематичного аналізу стану запобігання і протидії корупції у Київраді і КМДА, райдержадміністраціях, їх структурних підрозділах, підприємствах, установах та організаціях, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста, а також залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики.

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Антикорупційна рада повинна розробити та подати пропозиції щодо процедур запобігання корупції, усунення корупційних ризиків у діяльності столичної влади.

У розпорядженні мер також вимагає до 1 червня 2015 року розробити та подати на затвердження Антикорупційну програму Києва до 2017 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кличко призначив главою "Київзеленбуду" чиновника, замішаного у схемах Януковича.