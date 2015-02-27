У центрі Києва археологи розкопали вулицю часів Київської Русі (фото)

У Києві під час розкопок на Поштовій площі археологи знайшли цілу вулицю часів Київської Русі. Про це LB.ua розповів один зі свідків цієї події, який не хоче називати своє ім'я, щоб не нашкодити археологам.

На цьому місці будуватимуть торговий центр. За законодавством, перед початком будівництва мають бути проведені розкопки. Археологи приступили до розкопок, і під верхнім шаром (пристанню 18-19 століття) виявили старі частоколи та зруби, які, на думку вчених, є вулицею Стародавнього Києва 11-13 століття.

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Археологи припускають, що поруч можуть перебувати тисячолітні будинки. Разом з тим, вони побоюються, що забудовник не відмовиться від наміру побудувати на цьому місці торговий центр, і вже 1 березня (коли за планом закінчуються розкопки і починається будівництво) знахідку можуть залити бетоном. Про це свідчить і те, що інформацію не розголошують, давати коментарі від свого імені археологи відмовляються.

Нагадаємо, на залишках фундамета двору князя Володимира в Десятинному провулку в Києві зараз успішно будують багатоповерховий будинок.