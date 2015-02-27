Проект будівництва кільцевої дороги навколо Києва заморожений

Про це повідомила голова представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні Олена Волошина в ході Форуму розвитку інфраструктури України.

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"У нас була спроба реалізації проекту по структурі ДПП (державно-приватне партнерство), це проект київської окружної дороги, це був відомий інфраструктурний нацпроект, було зроблено перше ТЕО, ми проаналізували його. На жаль, на сьогоднішній день ця робота заморожена з причини того, що у держави на сьогоднішній день немає можливості брати участь у проекті", - розповіла вона.

Олена Волошина зазначила, що на сьогоднішній день через нестабільну ситуацію в Україні залучити приватного інвестора до країни вкрай складно.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2013 року уряд уклав договір про співпрацю з IFC, в рамках якого корпорація сприяла залученню стратегічного партнера для будівництва та подальшої експлуатації зазначеної дороги.