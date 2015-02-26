У Києві зробили черговий крок до відновлення райрад

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, сьогодні відбулося засідання постійної комісії Київради з питань регламенту та депутатської етики, на якому члени комісії одностайно підтримали проект рішення "Про управління районами в місті Києві".

Як наголосив депутат Київради, голова комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків Олександр Бродський: "Це наступний крок у реальному відтворенні районних в місті Києві рад, які є важливими, особливо в умовах децентралізації”.

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Проект рішення буде винесено на розгляд Київради на пленарне засідання, яке відбудеться у другій декаді березня.

Бродський також повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект про утворення в столиці райрад. Він зазначив, що до цього часу було розроблено чотири подібні законопроекти, які об'єднані в один.

У разі, якщо депутатський корпус міської ради підтримає рішення про відтворення райрад, протягом місяця після прийняття рішення робоча група, в складі якої представники усіх постійних комісій Київради, опрацює механізм відтворення райрад та їхні функції та повноваження.

Райради в Києві було ліквідовано в 2010 році.