У КМДА стверджують, що за перекриття Хрещатика автомобілістам платили 500 гривень

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook директор Департаменту благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерківець.

«Зведена інформація по сьогоднішньому мітингу біля КМДА: Люди отримували по 30 грн за годину. Координаторам за приведену людину доплачували по 5 грн за годину, старшим групи - по 10 грн. За мітинг середній чек на людину вийшов 50 гривень(півтори години). Тим хто на авто перекривав Хрещатик вручали по 500 гривень», - повідомив він.

Також Білоцерківець підкреслив, що в організаторів масовки були помічені відомі «титушки» Партії Регіонів. Він зазначив, що гасла "Така Європа нам не потрібна", дуже схожі на саботаж Кремля. «Кому ще вигідно розхитувати мирний Київ?», - написав він.

Директор департаменту виклав у мережу відео, на якому зафіксовані «старші груп» зі списками мітингувальників, а також процес оплати за участь в акції.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого 2015 року під стінами КМДА проходив «Марш білих хусток».