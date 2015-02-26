Обшук проходить у кабінетах суддів Печерського суду Кицюка і Царевич - прокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам біля суду повідомив слідчий з особливо важливих справ прокуратури Києва Володимир Іванцов.

“Обшук проходить безпосередньо у кабінетах зазначених суддів, а також в інших приміщеннях: канцелярія, архів, де знаходяться справи, а також у кабінетах помічників суддів, які мали відношення до адміністративних справ проти автомайданівців”, - сказав прокурор.

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Він пояснив, що йдеться про прийняття суддями неправосудних рішень по адміністративні справи щодо активістів Автомайдану, а саме - за результатами їхніх поїздок до резиденції Віктора Януковича «Межигір'я» 29 грудня 2013 року, наслідком яких стало складання рапортів працівниками ДАІ про нібито порушення автомайданівцями правил дорожнього руху, на підставі яких судді Кицюк і Царевич приймали неправосудні рішення про позбавлення права керування транспортними засобами автомайданівців.

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“Там близько 10 справ про адміністративні правопорушення, але в ході досудового розслідування вже встановлено факти, в рамках яких повідомлено про підозру зазначеним суддям”, - сказав прокурор.