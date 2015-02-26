У Печерському райсуді проходить обшук

Слідчі прокуратури Києва проводять обшук у Печерському райсуді столиці.

Про це в Facebook повідомила керівник прес-служби прокуратури Києва Олена Яхно.

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Вона написала: «І знову хочу вас порадувати. Прокуратура міста Києва таки взялася за «печерське правосуддя». Поспішаю повідомити, що прямо зараз у Печерському суді наші слідчі проводять обшук, який проходить у рамках кримінальних проваджень щодо одіозних суддів Оксани Царевич і Віктора Кицюка за фактом винесення ними свідомо неправосудних рішень».

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про необхідність розформування Печерського районного суду Києва.

"Звернувся до президента України, до Верховного Суду і зараз кажу про це публічно - не тільки від себе, від міністра. Упевнений від більшості українців: Печерський суд необхідно розформувати!", - написав глава МВС.