Київський зоопарк з 1 березня змінює режим роботи

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з вівторка по неділю кияни та гості столиці зможуть відвідувати зоопарк з 9.00 до 18.00. У понеділок – санітарний день з 12.00 до 18.00.

Читайте такожКиївський зоопарк поповнився двома смугастими гієнами (фото)Каси працюватимуть з вівторка по неділю з 9.00 до 17.00, у понеділок – з 12.00 до 17.00.