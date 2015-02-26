Київський зоопарк з 1 березня змінює режим роботи
15:29, 26 лютого 2015Київ
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Київський зоологічний парк переходить на весняний сезон і з 1 березня змінює режим відвідування та експонування тварин.
Зоопарк змінить графік роботи / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з вівторка по неділю кияни та гості столиці зможуть відвідувати зоопарк з 9.00 до 18.00. У понеділок – санітарний день з 12.00 до 18.00.
Читайте такожКиївський зоопарк поповнився двома смугастими гієнами (фото)Каси працюватимуть з вівторка по неділю з 9.00 до 17.00, у понеділок – з 12.00 до 17.00.
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