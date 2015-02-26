Кличко про акцію під КМДА: провокатори намагаються використати киян у своїх брудних іграх (фото)

Мер столиці Віталій Кличко просить киян не піддаватись на провокації і не давати використовувати себе для дестабілізації ситуації в місті та країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив, коментуючи блокування проїжджої частини вулиці Хрещатик автомобілями учасників акції “Білих хустинок”, яка відбувалась під КМДА.

«У час, коли на сході України триває війна, коли країна бореться за свою незалежність і територіальну цілісність, коли влаштовуються теракти в українських містах, тривають спроби дестабілізувати ситуацію і в Києві. Адже від ситуації в столиці залежить і ситуація загалом в державі», - зазначив міський голова.

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За його словами, «ті, хто не зацікавлений в поверненні України до мирного життя, в успіху нашої держави, не полишають спроб підірвати ситуацію не тільки на сході України, а й в інших містах».

«Теракт в Харкові, вибухи в Одесі, блокування руху в центрі столиці та інші провокації спрямовані на одне - дестабілізувати ситуацію в країні. Дивно, коли під столичною мерією збирають акцію з вимогами, зокрема, знизити ціни на бензин, підвищити зарплати і пенсії, зупинити падіння гривні. Провокатори сьогодні користуються складним економічним становищем в Україні і намагаються використати киян у своїх брудних іграх», - заявив Кличко.

Мер підкреслив, що міська влада працює відкрито і прозоро, й готова розмовляти з усіма киянами, але по суті вимог, які стосуються компетенції столичної влади.

Кличко звернув увагу, що сьогоднішня акція під КМДА була добре підготовлена і спланована. Два дні на станціях метро роздавали листівки із закликом прийти на мітинг, розклеювали оголошення. Водночас, заявку на проведення акції її організатори подали тільки сьогодні вранці. Представники КМДА звернулися до них, щоб організувати зустріч ініціативної групи з міським керівництвом та з’ясувати вимоги мітингувальників.

«Однак, через 30 хвилин після цього перед будівлею КМДА з’явився Борис Новожилов і сказав, що вони відмовляються від зустрічі з міським керівництвом, оскільки прийшли заявити про вимоги і щоб акцію відзняли телекамери», - повідомив Кличко.

«Як мер столиці, якому кияни довірили забезпечувати життєдіяльність міста, я неодноразово заявляв, що роблю і робитиму все, аби в столиці був порядок. І звертаюся до киян не давати використовувати себе в провокаціях, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в Києві та країні”, - наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 лютого, учасники акції за відставку Кличка перекрили вулицю Хрещатик навпроти будівлі КМДА.

В акції брали участь близько тисячі громадян, які вимагали, щоб Кличко вийшов до них та відповів на питання, чому в місті підвищили тарифи на комунальні послуги, а також щодо погіршення рівня життя киян.

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Як стверджували учасники акції, організатором мітингу є громадська організація “Мир. Справедливість”. Пізніше учасники акції проїжджу частину Хрещатика.

Директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook написав, що акція була проплачена.