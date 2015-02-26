В Києві перейменують площу Дзержинського і вулицю Металістів

Таке рішення прийняла комісія з питань найменувань та пам’ятних знаків Київської міської державної адміністрації, повідомив член комісії, секретар комісії Київради з питань культури та туризму Павло Бригинець.

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"Повернення вулицям історичних назв – це одне з ключових завдань нашого часу. Тим паче, коли мова йде про відмову від назв тоталітарного режиму. Члени комісії погодили всі перейменування беззаперечно", - прокоментував він.

Павло Бригинець додав, що повернення історичної назви вулиці Смирнова-Ласточкіна не потребує громадського обговорення. А питання перейменування площі Дзержинського на Либідську площу, вул. Металістів на вул. Михайла Брайчевського вже пройшли громадські обговорення.

"Тому відповідні проекти рішення будуть внесені на одне з найближчих засідань Київради н а розгляд депутатів", - зазначив депутат міськради.