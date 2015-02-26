Сьогодні станція метро "Олімпійська" буде тимчасово зачинена для пасажирів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Відзначається, що зміни в роботі метрополітену пов'язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Генгам" (Франція).

Згідно з повідомленням, на час закриття поїзди курсуватимуть через станцію "Олімпійська" без зупинки.

Після закінчення футбольного матчу на всіх лініях метрополітену буде збільшено кількість поїздів. Якщо ж у цей час пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, можливе введення обмежень на вхід пасажирів на станції "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

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Як зазначає комунальне підприємство "Київський метрополітен", вищезазначені заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, столична Державтоінспекція просить водіїв не паркувати 26 лютого автомобілі на вулицях, прилеглих до НСК "Олімпійський".