З неділі блакитні жетони у київському метро стануть недійсними

Як зазначають у прес-службі КП «Київський метрополітен», згідно з розпорядженням КМДА № 66 від 30 січня 2015 року, з 1 березня жетони блакитного кольору виводяться з обігу та не прийматимуться у турнікетах.

Проїзд здійснюватиметься виключно за зеленими жетонами.

Упродовж березня пасажири зможуть обміняти блакитні жетони на зелені у відповідному співвідношенні 2 до 1. Для уникнення черг до 20 штук їх можна обміняти у будь-якій касі на всіх станціях метрополітену. Більша кількість прийматиметься у касі станції метро «Майдан Незалежності».

З 1 квітня жетони старого зразка (блакитні) обміну не підлягають і кошти за них не повертаються, наголошують у метрополітені.

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Як повідомляв УНІАН, з 6 лютого у Києві діють нові тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті.

Так, разова поїздка у метрополітені та міською електричкою коштує 4 грн, а в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері - 3 грн.

Водночас, для пасажирів, які часто користуються метрополітеном, передбачено можливість сплачувати за поїздку за нижчою вартістю: якщо оплачувати одразу від 10 до 19 поїздок, тариф становитиме 3,90 грн за одну поїздку; 20-29 поїздок - 3,80 грн; 30-39 поїздок - 3,70 грн; 40-49 - 3,60 грн; 50 поїздок - 3,50 грн.

Для оплати проїзду в метро введено в обіг жетони зеленого кольору.