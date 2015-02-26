У Києві на Подолі підлітки гралися вибухівкою і кидали її під ноги перехожим
02:49, 26 лютого 2015Київ
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Два вибухи поспіль пролунали ввечері на найпопулярнішій у туристів столичній вулиці. На Андріївському узвозі з інтервалом у кілька хвилин вибухові пристрої здетонували просто під ногами перехожих
На Андріївському узвозі підлітки гралися вибухівкою і кидали її під ноги перехожим / ТСН
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Обійшлося без потерпілих.
Однак, враховуючи силу вибуху і значне задимлення - на місце події викликали патрульну службу та вибухотехніків.
Усі свідки вказали на конкретний поверх і балкон будинку, з якого кидали вибухівку.
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Згодом з'ясувалось, що підривниками є підлітки - брат із сестрою. Так вони розважалися.
Як сказали сусіди, дорослих вдома не було.
А двері міліції діти не відчинили. Який саме вибуховий пристрій був використаний, де його взяли і хто батьки цих дітей - наразі встановлюють.
Сусіди кажуть, так підлітки проводять вечір вже не вперше.
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