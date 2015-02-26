У Києві на Подолі підлітки гралися вибухівкою і кидали її під ноги перехожим

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Обійшлося без потерпілих.

Однак, враховуючи силу вибуху і значне задимлення - на місце події викликали патрульну службу та вибухотехніків.

Усі свідки вказали на конкретний поверх і балкон будинку, з якого кидали вибухівку.

Читайте такожВ Одесі знову прогримів вибух (фото)

Згодом з'ясувалось, що підривниками є підлітки - брат із сестрою. Так вони розважалися.

Як сказали сусіди, дорослих вдома не було.

А двері міліції діти не відчинили. Який саме вибуховий пристрій був використаний, де його взяли і хто батьки цих дітей - наразі встановлюють.

Сусіди кажуть, так підлітки проводять вечір вже не вперше.