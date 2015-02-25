Київраді рекомендують перейменувати всі вулиці Леніна

Як повідомляє прес-служба Київради, на сьогодні таких вулиць три: в Дарницькому, Деснянському та Солом'янському районах Києва.

При цьому наголошується, що під час обговорення мешканці Солом'янського району висловилися проти перейменування вулиці Леніна в їхньому районі, оскільки побоюються проблем з документацією.

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"Щоб заспокоїти киян, Олексій Резніков (секретар Київради.- ред.) доручив комісії Київради з цього питання роз'яснити ситуацію, щоб переконати жителів у тому, що ніяких проблем не буде", - йдеться в повідомленні.

Крім того, після громадського обговорення ухвалили рішення про перейменування вулиці Металістів на вулицю Михайла Брайчевського, а площі Дзержинського - на площу Либідську.