У Києві перейменують вулицю Металістів та площу Дзержинського

У Києві Комісія з питань найменувань після громадського обговорення прийняла рішення про перейменування вулиці Металістів на вулицю Михайла Брайчевського; площі Дзержинського на Либідську площу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Також повідомляється, що за пропозицією депутата Олександра Вовченко було підтримано винесення на сесію перейменування вулиці Смирнова-Ласточкіна у Шевченківському районі на Вознесенський узвіз.

Окрім того, головуючий на засіданні Комісії з питань найменувань заступник міського голови-секретар Київради Олексій Резніков наголосив, що ”вулиць Леніна в Києві не буде”. Відтак, розглянуто питання про перейменування вулиць Леніна у Дарницькому, Деснянському та Солом`янському районах.

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В ході обговорення мешканці Солом`янського району виступили проти перейменування вулиці в їхньому районі, оскільки побоювалися серйозного клопоту із власною документацією. Аби заспокоїти киян, Резніков дав доручення щодо роз`яснення від комісії Київради стосовно цього питання, аби переконати мешканців в тому, ніяких проблем не буде.

Також, була розглянута та підтримана пропозиція робочої групи про звернення Головного управління МВС України в м. Києві щодо підтвердження найменування вулиці ”19 км Житомирського шосе” вулицею ”Оборони Києва”.

Комісія підтримала та вирішила винести на пленарне засідання Київради звернення Національної спілки краєзнавців України щодо перейменування вулиці Лауреатської у Голосіївському районі (з продовженням її до вулиці Академіка Заболотного) на честь Героя України, почесного громадянина міста Києва Петра Тронька.