ДАІ просить водіїв завтра не паркуватися біля "Олімпійського"

Як повідомили УНІАН у столичному управлінні ДАІ, це пов’язано з проведенням о 20-й годині на НСК "Олімпійський" футбольного матчу Ліги Європи УЕФА між командами ФК «Динамо» (Київ) та «Генгам» (Франція).

Читайте такожФК "Генгам" відмовився організовувати фан-тур на матч з київським "Динамо"

«З метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8-ї години ранку не паркувати автотранспорт на проїзній частині прилеглих до НСК «Олімпійський», а також тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянській, Шота Руставелі та Еспланадній», - йдеться в повідомленні.