Прокуратура відкрила справу проти службовців КП "Київреклама" за розтрату 2,5 млн грн

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Встановлено, що з 2010 по 2012 роки підприємство орендувало у приватної фірми майже 400 м² офісних приміщень у бізнес-центрі на Солом’янській площі нібито для розміщення своїх працівників.

«Однак, як з’ясувалось у ході перевірки, проведеної Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, розмір щомісячної плати за користування цими приміщеннями майже у 1,5 рази перевищував середньоринкову ціну. Більш того, жодної потреби в оренді додаткових приміщень комунальне підприємство не мало», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАудит "Київпастрансу" виявив зловживань на 3 млрд гривень - Кличко

За цим фактом прокуратурою Подільського району стосовно службових осіб КП «Київреклама» розпочато досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.