Прокуратура відкрила справу проти службовців КП "Київреклама" за розтрату 2,5 млн грн
Прокуратура Подільського району Києва відкрила кримінальне провадження за фактом розтрати службовими особами комунального підприємства «Київреклама» близько 2,5 млн грн.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Встановлено, що з 2010 по 2012 роки підприємство орендувало у приватної фірми майже 400 м² офісних приміщень у бізнес-центрі на Солом’янській площі нібито для розміщення своїх працівників.
«Однак, як з’ясувалось у ході перевірки, проведеної Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, розмір щомісячної плати за користування цими приміщеннями майже у 1,5 рази перевищував середньоринкову ціну. Більш того, жодної потреби в оренді додаткових приміщень комунальне підприємство не мало», - йдеться в повідомленні.
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За цим фактом прокуратурою Подільського району стосовно службових осіб КП «Київреклама» розпочато досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.