Аудит "Київпастрансу" виявив зловживань на 3 млрд гривень - Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося на території автопарку №7 підприємства “Київпастранс”, куди були запрошені, зокрема, і журналісти.

За словами Кличка, він сподівається, що всі зловживання та корупційні схеми, які були задіяні на підприємстві “Київпастранс” і які були виявлені в ході внутрішнього аудиту, будуть ретельно розслідувані міліцією, прокуратурою. І вже найближчим часом будуть офіційно озвучені конкретні прізвища та обвинувачення на адресу цих осіб у протиправній корупційній діяльності.

Міський голова повідомив, що аудит охопив останні 11 років на КП "Київпастранс".

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“Ми ретельно перевірили «діяльність» підприємства, яке повинне було керувати великим транспортним господарством столиці. Перевіряли довго, щоб зібрати такі факти, які не дозволять винуватцям цього свавілля викрутитися та уникнути відповідальності. Ми прийняли підприємство з величезними боргами: 1 млрд 320 мільйонів гривень боргу, включаючи 120 мільйонів боргу із зарплати. Це - офіційний борг. Ви запитаєте: куди поділися всі ці гроші? «Київпастранс» - найбільше підприємство у столиці - грабували роками”, - зазначив Кличко.

Він зауважив, що на ці гроші - 3 млрд грн, які втратив Київ, можна було б купити для міста, наприклад, 330 нових тролейбусів, або замінити весь парк трамваїв у столиці (250) або побудувати 5 нових станцій метрополітену.

“Непрямий збиток для підприємства - ще більший. Адже коли вкрали гроші і не купили деталь для автобуса за 100 гривень, то потім місто змушене змінювати двигун за 100 тисяч. Цей збиток навіть набагато більший від вкрадених грошей, - наголосив Кличко. - Ми перекрили ці корупційні схеми. І моя жорстка позиція, як і позиція всіх киян: усі злочинці повинні бути затримані, а все вкрадене – повернене місту, киянам! І ми, як міська влада, робимо все, щоб кияни не потерпали через «художества» корупціонерів”, - зазначив Кличко.

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Він наголосив на тому, що кошти вкрадені у підприємства мають бути повернуті, а винні повинні бути покарані.

Кличко також наголосив, що корупційні схеми повинні бути всі зруйновані, оскільки їх існування не дасть можливості розвиватися підприємствам та місту в цілому.

“Це лише початок. Надалі ми будемо покращувати матеріально-технічну базу підприємства. Київ має стати комфортним містом для киян та тих, хто сюди приїздить. Ми очистимо столицю від корупціонерів і зробимо всю діяльність в ній максимально чистою і прозорою”, - зазначив Кличко.

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Він пояснив, що зробив передачу матеріалів аудиту публічною, щоб громадськість змогла проконтролювати те, як працює над цими виявленими фактами міліція та прокуратура. Міський голова нагадав, що у серпні минулого року силовим органам було передано так само після внутрішнього аудиту в органах міської влади відповідні матеріали - тоді було виявлено зловживань на понад 300 млн грн, але до цього часу не озвучено обвинувачень за цими фактам на адресу колишніх чиновників. Кличко висловив сподівання, що цього разу з розслідуванням не будуть зволікати.