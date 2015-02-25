У Києві відкриється кінотеатр українських фільмів

Про це повідомляється на сайті Національного союзу кінематографістів України.

Відзначається, що в репертуар кінотеатру "Ліра", який створюється на базі кінотеатру "їм. Чапаєва" на Львівській площі, увійдуть близько 50 вітчизняних фільмів останніх років.

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Згідно з повідомленням, в день відкриття кінотеатру покажуть українсько-турецьку стрічку "Люби мене".

Крім цього, за інформацією Національної спілки кінематографістів України, кожну п'ятницю в кінотеатрі плануються виступи режисерів і артистів, кожен четвер - ретроспектива класики українського кіно.