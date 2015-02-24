У 23 парках Києва планують встановити Wi-Fi та камери відеоспостереження

Столична влада пообіцяла облаштувати 23 зелені зони столиці до Дня міста і зробити їх комфортними для відпочинку киян, повідомляє Сегодня.

"Ми не просто хочемо почистити парки і підстригти кущі. У концепцію оновлення столичних зелених зон входить повне переосмислення. Ми відновимо або проведемо освітлення всіх запланованих до роботи парків, обладнаємо паркувальні місця біля них, встановимо wi-fi, кнопки тривоги, повністю укомплектуємо дитячі та спортивні території, встановимо камери відеоспостереження. Обов'язково обладнаємо питні фонтани і поставимо туалети. Працюватимуть такі парки 7 днів на тиждень і до самої пізньої ночі. І найголовніше - вони залишаться в міській власності. Скільки б грошей у них не вклали інвестори, вони тільки матимуть право на якусь рекламу чи бізнес. Всі парки будуть належати громадськості", - розповів про проект заступник голови КМДА Павло Рябікін.

Керувати усіма столичними парками буде окреме комунальне підприємство "Центр розвитку міського середовища". Обіцяють, що всі свої рішення організація прийматиме, погодивши їх з самими киянами, тобто, важливі питання щодо переобладнання парку, його насиченості будуть виноситися на міські слухання. Хто стане на чолі КП, поки не відомо. Мерія оголосила конкурс на посаду директора Центру. Поборотися за місце "директора" столичних парків запрошують усіх охочих, хто не боїться забруднити руки в землі і має своє бачення парків майбутнього.

Читайте такожСтолична влада планує відремонтувати 47 зон відпочинку

Облагородити першими обіцяють паркову зону на Трухановому острові, парк ім. Пушкіна і "ДШК" неподалік від метро "Чернігівська". За інші візьмуться пізніше.

Зокрема, КМДА планує відновити такі парки: Центральний парк культури і відпочинку "Хрещатий"; "Володимирська гірка"; Наводницький парк; Голосіївський парк ім. Рильського; Маріїнський парк; Міський сад; "Нивки"; "Орлятко"; Солом'янський ландшафтний лісопарк ім. Пушкіна; Сирецький парк; Печерський ландшафтний парк; Парк ім. Шевченка; Всеукраїнський парк Пам'яті бійців за Свободу і Незалежність України"; "Березовий Гай"; "Оболонь"; "Партизанської слави"; "Юність"; "Перемога"; "Відрадний"; "ДШК"; "Кіото"; Труханів острів.

На перші три вже в цьому році мерія готова витратити 30 млн. грн. бюджетних грошей. Чиновники запевняють, що це лише частина необхідних коштів. Набагато більше в столичні зелені зони готові вкласти інвестори, як вітчизняні, так і зарубіжні. Скинутися на відновлення київських парків вже погодилися посольства: Туреччини, Китаю, Туркменістану, Італії, та ін. За це вони отримають можливість облаштувати частину парку на свій смак.

Читайте такожІноземним дипломатам запропонували облаштувати київські парки

Вітчизняні капіталісти хочуть відкрити на території фінансованих ними парків кафе і поставити рекламні щити. Скільки саме грошей принесуть інвестори, поки і в КМДА не знають. "Когось вже умовив мер, когось ще переконує", - пояснили чиновники.

"Коли в молодості я працював екскурсоводом, то з гордістю показував приїжджим наш красивий Київ. Він тоді був дуже зеленим, на одного жителя припадало 100 дерев, а зараз Київ, на жаль, втратив статус найзеленішої столиці. Причина тому - численна вирубка зелених зон, їхня забудова житловими та офісними кварталами. Але, я сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться відновити хоча б частину втраченого, принаймні, ми зможемо зробити кілька наших парків дійсно європейськими", - пообіцяв голова КМДА Віталій Кличко.

Наступним еко-проектом, обіцяють в міській адміністрації, стануть "Озера Києва". Для їх очищення і відновлення вже активно шукають інвесторів.