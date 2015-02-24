У пасажира київського метро вилучили гранату

У Києві на станції метро «Харківська» працівники міліції вилучили у пасажира гранату.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, інспектор відділу громадської безпеки лінійного управління у метрополітені спільно з кінологом під час несення служби на станції «Харківська» побачили підозрілого чоловіка з великими спортивними сумками.

Службовий собака почав ретельно принюхуватись до багажу пасажира. Правоохоронці попросили чоловіка прослідувати до кімнати міліції. У присутності двох понятих він продемонстрував вміст сумок. Серед особистих речей міліціонери виявили гранату РГД-5 та ніж. 20-річний уродженець Сумської області пояснив, що гранату він знайшов та вирішив використати під час риболовлі.

Читайте такожКиївські міліціонери працюватимуть у посиленому режимі

Гранату та ніж було вилучено та направлено на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в місті Києві.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (нлсіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.