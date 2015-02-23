В Києві біля кінотеатру "Київська Русь" палає будівля (фото)
21:40, 23 лютого 2015Київ
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За даними журналістки, горить старий нежитловий будинок.
Пожежа біля "Київської Русі" / @LyubovKapitoxa
В Києві на вулиці Артема біля кінотеатру "Київська Русь" сталася пожежа.
Про це повідомляє журналістка Любов Багатська на своїй сторінці у Twitter.
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"Горить старий нежитловий будинок. 4 пожежні автівки, швидка", - написала вона.
На вулиці Артема, біля кінотеатру "Київська Русь", горить старий нежитловий будинок. 4 пожежні автівки, швидка... pic.twitter.com/K7coztajlO
— Lyubov Bagats'ka (@LyubovKapitoxa) February 23, 2015
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