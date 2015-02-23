Підпал "Жовтня": директор та активісти вимагають дорозслідування і звинувачують ультраправих

Про це Горделадзе заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона повідомила, що завтра, 24 лютого, в Голосіївському районному суді Києва відбудеться засідання з розгляду виробництва проти двох молодиків, яких звинувачують у підпалі кінотеатру, їхні дії кваліфіковані за статтею «Хуліганство» Кримінального кодексу.

За її словами, в обвинувальному акті йдеться лише про зрив сеансу в залі кінотеатру через їхні навмисні дії, і не більше.

«При цьому, всупереч наявним у слідства висновками судових експертиз, старший прокурор прокуратури Подільського району 19 січня виніс постанову про виділення матеріалів в окреме провадження, відповідно з чим у Реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення невстановленими службовими особами ТОВ «Кіноман» і Подільської пожежної частини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 367 (службова недбалість) ККУ». Йдеться про те, що відповідальні за пожежну безпеку в кінотеатрі і пожежники неналежно виконували свої службові обов'язки, у зв'язку з чим настали тяжкі наслідки, а саме - пожежа в кінотеатрі і знищення майна як державного, так і ТОВ «Кіноман», - поінформувала Горделадзе.

Читайте такожКМДА обіцяє виділити 12 млн гривень на відновлення "Жовтня"Вона заявила, що розслідування підпалу кінотеатру в повній мірі не проводилося, а в даний час паліям намагаються допомогти уникнути покарання і перекладають вину на інших.

Претензії з приводу ефективності розслідування підпалу кінотеатру висловили також громадські активісти, ініціатори руху «Врятуй «Жовтень». За словами координатора руху Сергія Щелкунова, після того, як провадження було перекваліфіковано в «хуліганство», громадські активісти спробували самі розібратися в тому, що трапилося. За словами Щелкунова, було встановлено, що обидва палії мають стосунок до праворадикального руху. При цьому він нагадав про повідомлення в соцмережах про те, що кіносеанс був зірваний навмисне через тематику, якій він присвячувався, а, отже, був озвучений мотив, за яким вчинено протиправну дію.

Щелкунов не виключив, що за паліями може стояти радикальна організація, яка і надала необхідні для підпалу кошти. На думку активіста, у такому випадку слід карати не тільки виконавців, але йідеологів, а безкарність може призвести до того, що згодом «жертвою» цієї радикальної організації може стати хто завгодно, хто їм не сподобається.

Своєю чергою, директор зі стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало зазначив, що європейське співтовариство і Європейський суд з прав людини вимагають у випадках, коли є ознаки вчинення злочину на ґрунті ненависті, упередженості, а в даному випадку в соцмережах було повідомлення про зрив показу фільму про ЛГБТ-спільноту, то і підпал «Жовтня» повинен бути більш ретельно розслідуваний, враховуючи саме ці мотиви.

Читайте такожПідпал кінотеатру "Жовтень": кримінальну справу проти двох підозрюваних спрямували в судЗа його словами, тому правозахисники Української Гельсінської спілки з прав людини мають намір завтра вступити в справу, і спробувати переконати прокуратуру у необхідності почати розслідування підпалу «Жовтня» як злочину на ґрунті ненависті.

Адвокат Олександр Ружицький повідомив, що підготовлено клопотання про зміну обвинувачення, і готується нова заява про скоєння злочину з вимогою проводити розслідування підпалу кінотеатру, враховуючи мотиви.

«Ми підготували клопотання в прокуратуру, оскільки ст. 338 Кримінального процесуального кодексу передбачено, що прокурор має право на стадії судового розгляду змінити обвинувачення. А ст. 339 КПКУ передбачено, що має право висунути нове звинувачення. Це механізм, який передбачений процесуальним законом, щоб розслідувати справи належним чином. Ми також готуємо чергову заяву про злочин. І це вже буде злочин за статтею 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії - УНІАН) і, можливо, іншими статтями, де будемо змушувати міліцію і прокуратуру розслідувати старанно та ефективно мотив ненависті як мотив цього злочину».

«Тому головний меседж - потрібно дорозслідувати цю справу: чи був там замовник, організатор, були інші важелі. Цього, на жаль, ні слідство, ні прокуратура у цій справі, яку винесено на суд, не кажуть», - резюмувала Горделадзе.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі виникла ввечері 29 жовтня. Ліквідація пожежі тривала п'ять годин. Будівлю серйозно пошкоджено.

За підозрою в підпалі кінотеатру правоохоронці затримали двох студентів 20-ти та 24-х років. Згідно з рішенням суду, на час досудового розслідування вони перебувають під домашнім арештом.

28 листопада начальник ГУМВС України в місті Києві Олександр Терещук заявив, що слідчі з самого початку кваліфікували цей злочин як умисний підпал, але після затримання двох підозрюваних, які пояснили, що не збиралися підпалювати кінотеатр, а хотіли лише перервати кіносеанс, слідчі прийняли рішення про перекваліфікацію злочину на статтю «хуліганство».