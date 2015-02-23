Київські міліціонери працюватимуть у посиленому режимі

Співробітники столичної міліції й надалі нестимуть службу в посиленому режимі, запевнив начальник ГУ МВС України в місті Києві Олександр Терещук.

Особлива увага правоохоронців буде прикута до проведення масових заходів, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

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З метою ефективного забезпечення охорони громадського порядку, профілактики правопорушень та недопущення вчинення актів терористичної спрямованості і оперативного реагування на повідомлення та звернення громадян залучено особовий склад усіх служб та підрозділів міліції, а також розгорнуто та організовано діяльність оперативних штабів, налагоджено взаємодію з територіальними підрозділами Служби безпеки України, ДСНС. Як розповів очільник київської міліції, щодня на службу виходить вдвічі більше правоохоронців, ніж зазвичай.

Крім того, до охорони громадського порядку щодня залучаються кінологи зі собаками, які працюють по виявленню вибухонебезпечних предметів.