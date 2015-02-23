У Києві безконтактні картки тимчасово продаватимуть тільки на дев'яти станціях метро
14:58, 23 лютого 2015Київ
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Розробляється новий дизайн безконтактних карток, які найближчим часом надійдуть у продаж.
Безконтактні картки будуть реалізовуватися тільки на 9 станціях / Фото УНІАН
У зв’язку з переходом на новий тариф та налаштуванням системи оплати проїзду, безконтактні картки тимчасово можна придбати тільки на 9-ти станціях столичного метро - «Театральна», «Хрещатик», «Політехнічний інститут», «Майдан Незалежності», «Олімпійська», «Васильківська», «Лук’янівська», «Палац спорту», «Осокорки».
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За повідомленням комунального підприємства «Київський метрополітен», наразі представники столичної підземки разом із групою дизайнерів «Агенти змін» розробляють новий дизайн безконтактних карток, які найближчим часом надійдуть до продажу, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
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