У Києві безконтактні картки тимчасово продаватимуть тільки на дев'яти станціях метро

У зв’язку з переходом на новий тариф та налаштуванням системи оплати проїзду, безконтактні картки тимчасово можна придбати тільки на 9-ти станціях столичного метро - «Театральна», «Хрещатик», «Політехнічний інститут», «Майдан Незалежності», «Олімпійська», «Васильківська», «Лук’янівська», «Палац спорту», «Осокорки».

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За повідомленням комунального підприємства «Київський метрополітен», наразі представники столичної підземки разом із групою дизайнерів «Агенти змін» розробляють новий дизайн безконтактних карток, які найближчим часом надійдуть до продажу, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.