Частина мешканців Солом’янського району Києва залишилась без тепла і гарячої води

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Київенерго».

У повідомленні сказано, що оперативна бригада Київенерго ліквідовує пошкодження ділянки магістрального трубопроводу на Солом’янці, «аби протягом доби відновити постачання тепла та гарячої води у житлові будинки, лікарні, відомчі та навчальні заклади району».

Читайте такожКияни у січні розрахувалися за послуги ЖКГ на 114%«Внаслідок пошкодження ділянки №1(4) СТ-1, яка працює від магістральних трубопроводів ТМ-4, 5 від ТЕЦ-5 по вул. Зеленогірська, 4, тимчасово відключені від опалення та гарячого водопостачання 800 споживачів Солом’янського району Києва», говориться в повідомленні і зазначається, що «ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року та вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс».