У Києві сталася велика аварія на тепломагістралі, без гарячої води залишилися 800 будинків

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на повідомлення прес-служби ПАТ Київенерго.

"Внаслідок пошкодження тимчасово відключені від опалення та гарячого водопостачання 800 споживачів Солом'янського району Києва, серед яких житлові будинки, лікарняні, відомчі та навчальні заклади", - сказано в повідомленні.

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Як відзначається, дана ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року і вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс.

Зараз на місці пошкодження теплотраси тривають ремонтні роботи. Подачу опалення та гарячої води планується відновити протягом доби.