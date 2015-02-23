Кияни у січні розрахувалися за послуги ЖКГ на 114%

Порівняно із груднем 2014 року загальний обсяг сплати за всіма формами управління житловим фондом, включаючи ОСББ, ЖБК, відомчі будинки тощо, зріс на 28,5%. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Головний інформаційно-обчислювальний центр», повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Кияни сплатили за послугу з утримання будинків та прибудинкової території на рівні 101%, газопостачання – 103%, централізованого опалення – 125%, гарячого водопостачання – 105%, холодного водопостачання – 97,3%, водовідведення – 97,4%.

Найвищі обсяги сплати населенням зафіксовано у Подільському, Оболонському, Солом’янському, Дніпровському районах столиці.

У комунальному підприємстві також наголошують, що у випадку питань та зауважень, які стосуються нарахувань за житлово-комунальні послуги, кияни можуть звертатися до міського контакт-центру 1551, або за телефоном КП «ГІОЦ» –238-80-25, 238-80-27.

Столична влада також звертає увагу на можливість кожного мешканця отримати перерахунок за неякісно надані послуги. Для цього споживачеві необхідно звернутися до житлово-експлуатуючої організації або залишити заявку за телефонами 1551 чи 1557.

Раніше УНІАН повідомляв, що борги українців за компослуги зросли до 14,7 млрд гривень.