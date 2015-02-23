Кличко заявляє, що центр Києва очищений від МАФів

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«На сьогоднішній день Печерський район звільнений від незаконних МАФів. А ті, що залишилися, мають офіційний дозвіл на підприємницьку діяльність», - підкреслив Кличко.

«Голова Печерського району відповідальний за те, щоб незаконних МАФів у його районі більше не було. Якщо будуть встановлюватися нові МАФи, ви будете персонально відповідати», - підкреслив мер Києва, звертаючись до керівника району.

Директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерківець повідомив, що в Печерському районі було 318 МАФів. Законних, тобто тих, власники яких сплатили пайову участь у місцевий бюджет, - 195. Департамент демонтував 94 нелегальних споруди. У власності міських комунальних підприємств знаходиться 3 споруди. Решта, близько 25 МАФів, завдяки реєстрації в Реєстраційній службі та БТІ мають статус приватної власності.

Мер розповів, що власники незаконних МАФів чинять опір, залучають «тітушок». Але боротьба з незаконними МАФами триває. Вже прибрано понад 1700 кіосків, ще близько 6000 - залишаються без дозвільних документів. І поступово весь Київ буде очищений від незаконних малих архітектурних форм.

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Кличко також розповів, що днями буде презентована перша (з десяти) районна офіційна Комплексна схема, що регламентує розташування кожного МАФу.

«Ми киянам обіцяли навести порядок у Києві - незаконних МАФів у місті не буде. А ті кіоски, які залишаються, будуть надавати якісний сервіс, платити пайову участь і не псувати зовнішній вигляд міста. Ми звільнимо Київ від мафії МАФів», - підкреслив Кличко.