Через АТО в Києві з'явилися міліцейські "бронегрупи"

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

«У зв’язку зі складною ситуацією у державі та необхідністю недопущення потрапляння нелегальної зброї у столицю, а також – на боротьбу з озброєними злочинцями, прийнято рішення задіяти належно екіпірованих та озброєних правоохоронців, - зазначив начальник столичної міліції Олександр Терещук. – Наразі працюють три такі групи: в центральній частині міста та на лівому і правому берегах Києва».

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Всі співробітники міліції, які входять до складу «бронегрупи», здобули високу фізичну та вогневу підготовку. Вони мають досвід проведення спецоперацій не лише під час затримання озброєних злочинців у Києві, а й приймали в них участь на території проведення антитерористичної операції. У разі необхідності спецгрупа негайно прибуде в будь-яку точку столиці.

«У нас достатньо сил і засобів, аби не допустити розгулу озброєної злочинності у місті. Мешканці Києва повинні відчувати себе у безпеці. Це наше головне завдання, - підкреслив Терещук.