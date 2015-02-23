У Києві для переселенців з дітьми залізниця влаштувала екскурсію у ретро-поїзді

Про це повідомив керівник підприємства Олексій Кривопішин.



«Кожні вихідні для всіх бажаючих проходять екскурсії у ретро-поїзді, але сьогодні в нас особлива поїздка – ми запросили дітей-переселенців із зони АТО. Таким чином ми хочемо відволікти їх від проблем, показати Київ, розповісти його історію, а також історію залізниці. Зрештою, влаштувати справжню Масляну з млинцями та гарним настроєм», – зазначив Олексій Кривопішин.

Він розповів, що колектив Південно-Західної залізниці надає системну допомогу людям із зони АТО: «У місті Коростишів підприємство опікується центром для переселенців: забезпечуємо житлом, продуктами харчування, діти ходять до школи».

Крім того, вчора, 20 лютого, Південно-Західна залізниця відправила чергову гуманітарну допомогу до зони АТО – 35 тон продуктів харчування, речей першої необхідності, а також машину швидкої допомоги з ліками для обласної клінічної лікарні Луганської області, що зараз знаходиться в місті Сєвєродонецьк.