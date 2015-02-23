У Києві для переселенців з дітьми залізниця влаштувала екскурсію у ретро-поїзді
Для переселенців з дітьми із зони АТО, які перебувають у «Київському міському центрі соціально-психологічної допомоги», Південно-Західна залізниця організувала святкування Масляної під час безкоштовної екскурсії Києвом у ретро-поїзді.
Про це повідомив керівник підприємства Олексій Кривопішин.
«Кожні вихідні для всіх бажаючих проходять екскурсії у ретро-поїзді, але сьогодні в нас особлива поїздка – ми запросили дітей-переселенців із зони АТО. Таким чином ми хочемо відволікти їх від проблем, показати Київ, розповісти його історію, а також історію залізниці. Зрештою, влаштувати справжню Масляну з млинцями та гарним настроєм», – зазначив Олексій Кривопішин.
Він розповів, що колектив Південно-Західної залізниці надає системну допомогу людям із зони АТО: «У місті Коростишів підприємство опікується центром для переселенців: забезпечуємо житлом, продуктами харчування, діти ходять до школи».
Крім того, вчора, 20 лютого, Південно-Західна залізниця відправила чергову гуманітарну допомогу до зони АТО – 35 тон продуктів харчування, речей першої необхідності, а також машину швидкої допомоги з ліками для обласної клінічної лікарні Луганської області, що зараз знаходиться в місті Сєвєродонецьк.