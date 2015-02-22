На Марш Гідності в Києві вийшло близько 100 тисяч осіб (фото, відео)
Порошенко відзначив, що ідея проведення Маршу Гідності зародилась під час його візиту до Варшави.
Сьогодні, 22 лютого, на Марш Гідності, що був присвячений річниці Революції Гідності, за попередніми даними правоохоронних органів, вийшли близько ста тисяч громадян.
Як повідомляє прес-служба глави держави, про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Польщі Броніславом Коморовським.
"Це була така ж самоорганізація людей, як була на Майдані", – наголосив Порошенко.
Порошенко подякував свому колезі за його «символічний і дуже важливий візит до України» і відзначив, що ідея проведення Маршу Гідності зародилась під час його візиту до Варшави.
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У свою чергу, Коморовський підкреслив, що для нього участь у Марші Гідності – це нагода продемонструвати підтримку європейських прагнень українців.