У Києві відкрилася виставка артефактів військової присутності Росії на Донбасі

У відкритті виставки взяли участь керівники РНБО, Міноборони, МВС, передає кореспондент УНІАН.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що на виставці представлені докази злочинів проти людства, докази агресії Росії проти України. «Ця військова техніка вбиває українських громадян», - наголосив міністр.

За його словами, техніку до столиці доставляли полк «Азов» та інші підрозділи.

Читайте такожТурчинов: Росія блокує рішення про перекриття українсько-російського кордону «Сьогодні ця техніка – символ початку поразки путінської інтервенції. Силою Україну не візьмеш», – сказав Аваков.

Організатори та глядачі виставки вшанували хвилиною мовчання захисників України, які загинули на Донбасі, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність держави.