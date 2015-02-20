На Майдані в Києві зібралося близько 10 тисяч осіб - ЗМІ
У даний момент на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик зібралося близько 10 тисяч осіб, щоб вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє Апостроф.
Для сімей загиблих на Майдані була встановлена окрема трибуна. На вулиці Інститутській біля стели Незалежності навпроти цієї трибуни встановлена платформа, на якій з промовою виступив президент України Петро Порошенко.
Основна маса людей зосереджена саме на Хрещатику. На алею Героїв Небесної Сотні пропускають людей за списками і через рамки-металошукачі.
Читайте такожНа Марш гідності в Київ приїде до 10 глав держав і урядів - АП
У той же час, у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві УНІАН повідомили, що на Майдані Незалежності у заходах із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні беруть участь понад 4 тис. людей. Охорону громадського порядку забезпечують понад 2 тис. співробітників міліції, а також працівники інших силових структур.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві у зв'язку з запланованими масовими заходами до річниці Революції гідності у п'ятницю, 20 лютого, з 16.00 до 21.00 та 22 лютого з 11.00 до 17.00 будуть закриті для виходу пасажирів станція метро «Майдан Незалежності» і вихід на вулицю Інститутську зі станції метро «Хрещатик».