На Майдані в Києві зібралося близько 10 тисяч осіб - ЗМІ

Про це повідомляє Апостроф.

Для сімей загиблих на Майдані була встановлена окрема трибуна. На вулиці Інститутській біля стели Незалежності навпроти цієї трибуни встановлена платформа, на якій з промовою виступив президент України Петро Порошенко.

Основна маса людей зосереджена саме на Хрещатику. На алею Героїв Небесної Сотні пропускають людей за списками і через рамки-металошукачі.

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У той же час, у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві УНІАН повідомили, що на Майдані Незалежності у заходах із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні беруть участь понад 4 тис. людей. Охорону громадського порядку забезпечують понад 2 тис. співробітників міліції, а також працівники інших силових структур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві у зв'язку з запланованими масовими заходами до річниці Революції гідності у п'ятницю, 20 лютого, з 16.00 до 21.00 та 22 лютого з 11.00 до 17.00 будуть закриті для виходу пасажирів станція метро «Майдан Незалежності» і вихід на вулицю Інститутську зі станції метро «Хрещатик».