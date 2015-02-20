Столична влада планує відремонтувати 47 зон відпочинку

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у 9 з них роботи розпочались в минулих роках і будуть завершені, а в 38 робота тільки розпочнеться.

Серед іншого, відремонтують парк імені генерала Ватутіна у Деснянському районі, парк Моряків – у Подільському, «Совки» – у Святошинському, «Супутник» – у Солом’янському, «Веселка» – у Шевченківському.

Відновлять механічну та електротехнічну частини квіткового годинника на вулиці Інститутській.

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Роботи на цих та інших обєктах включатимуть заміну пошкодженого покриття паркових алей і майданчиків, ремонт зовнішнього освітлення скверів, оновлення поливо-зрошувальних системи зелених насаджень, встановлення нового обладнання на дитячих і спортивних майданчиках, облаштування газонів, квітників, встановлення нових лав та урн, оновлення вхідних груп тощо.

За даними КМДА, у вказаних зонах відпочинку проводять час понад 50 тисяч киян.