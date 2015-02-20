У Києві розробили мобільний додаток для сплати за паркування
14:36, 20 лютого 2015Київ
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У Києві в рамках надання послуги «мобільне паркування» діє мобільний додаток «М-паркування» для операційних систем iOS та Android.
Детальну інформацію розміщено на веб-сайті: www.516.com.ua / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на КП «Київтранспарксервіс», користувач послугою «мобільне паркування» зможе знайти найближчий паркувальний майданчик у Києві та сплатити за паркування за допомогою мобільного телефона.
Для початку роботи з додатком необхідно завантажити його з AppStore (iOS) або GooglePlay (Android) і зареєструватися або увійти, використовуючи діючі реєстраційні дані.
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Детальну інформацію розміщено на веб-сайті: www.516.com.ua
Запитання та побажання щодо роботи додатку «М-паркування» можна надсилати на електронні адреси: parking@gms-worldwide.com та info@ktps.kiev.ua
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