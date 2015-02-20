Метро під час заходів до річниці Революції працюватиме в обмеженому режимі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

Якщо після закінчення заходів у центральній частині міста 20 і 22 лютого пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, імовірним є введення обмежень на вхід пасажирів до станцій метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності».

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