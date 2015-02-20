Метро під час заходів до річниці Революції працюватиме в обмеженому режимі
12:23, 20 лютого 2015Київ
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У Києві у зв’язку із запланованими масовими заходами до річниці Революції гідності сьогодні з 16.00 до 21.00 і 22 лютого з 11.00 до 17.00 будуть зачинені для виходу пасажирів станція метро «Майдан Незалежності» та вихід до вулиці Інститутської зі станції метро «Хрещатик».
Станції метро працюватимуть в обмеженому режимі / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".
Якщо після закінчення заходів у центральній частині міста 20 і 22 лютого пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, імовірним є введення обмежень на вхід пасажирів до станцій метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності».
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