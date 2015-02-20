"Київенерго" завищило ціни на опалення – депутат Київради

Про це на брифінгу 19 лютого заявив депутат Київради, голова постійної комісії з питань ЖКГ Олександр Клюс, повідомляє прес-служба партії "УДАР".

«У Києві лише третина багатоквартирних житлових будинків оснащена приладами обліку. Ми провели аналіз, і встановили: середня платіжка у будинках, де встановлені лічильники, на третину менша аніж платіжка у будинках без лічильника. За моїми підрахунками, вартість опалення зараз завищена у середньому на 3 гривні за квадратний метр у тих будинках, де немає лічильника тепла. Ми надамо «Київенерго» платіжки з вартістю опалення за квадратний метр у будинках з лічильником і вимагатимемо перерахування на підставі цих платіжок для будинків, де не встановлені прилади обліку», - заявив депутат Київради.

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Крім того, Клюс зауважив, що цього року у столичних багатоповерхівках планується встановити понад 2,5 тисячі лічильників тепла.

«Відповідні кошти вже виділені. Це дасть можливість людям, які зараз платять по нормі, мінімально відчути підвищення цін після підняття тарифів та паралельного встановлення лічильника у будинку. Підвищення цін, відповідно, відчують ті кияни, які вже мають лічильники, однак сплачують зараз на третину менше, ніж мешканці столиці, які платять за нормою», - повідомив Олександр Клюс.

Раніше ЗМІ повідомляли, що плата за тепло в однокімнатній квартирі може зрости до понад 2 тисяч гривень на місяць.