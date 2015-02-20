У Києві змінено назву ще 5 зупинок громадського транспорту

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зупинка тролейбусів маршрутів №3 та №14 та автобусів маршрутів №5 та №69 «Вулиця Червоноармійська», яка розташована на вулиці Саксаганського у напрямку залізничного вокзалу, носитиме назву «Вулиця Велика Васильківська».

Зупинку тролейбусних маршрутів №№3,12, 14, 40 та автобусів маршруту № 69 «Вулиця Червоноармійська», яка розташована на вулиці Жилянській у напрямку станції метро «Палац спорту», перейменовано на «Вулиця Велика Васильківська».

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Зупинка тролейбусів маршрутів №№12, 40 та автобусів маршруту № 5 «Вулиця Димитрова», яка розташована на вулиці Антоновича у напрямку станції метро «Либідська», називатиметься «Вулиця Ділова», а зупинку автобусів маршруту №5 «Вулиця Боженка», яка розташована на однойменній вулиці у напрямку вулиці Ізюмської, перейменовано на «Вулиця Казимира Малевича».

Крім того, зупинка тролейбусів маршруту №40 «Вулиця Боженка», яка розташована на вулиці Федорова в обох напрямках, матиме назву «Вулиця Казимира Малевича».

Як повідомляв УНІАН, раніше у зв’язку з поверненням історичних назв вулицям столиці було перейменовано три зупинки громадського транспорту. Так, через перейменування вулиці Івана Клименка на вулицю Преображенську зупинка автобусів маршруту № 12 «Вулиця Клименка», розташованої на однойменній вулиці у напрямку вулиці Олексіївської, називається «Вулиця Преображенська».

Через перейменування площі Фрунзе на площу Петропавлівську зупинку трамваїв маршрутів №11, 12 та 19 «Площа Фрунзе», розташовану на вулиці Фрунзе у напрямку Контрактової площі, перейменовано на «Площа Петропавлівська». Зупинку автобусів маршруту № 72 і тролейбусів маршрутів № 6, 18 та 33 «Площа Фрунзе», яка розташована на вулиці Фрунзе у напрямку площі Тараса Шевченка, перейменовано на «Площа Петропавлівська».

Крім того, у зв’язку з перейменуванням вулиці Воровського на вулицю Бульварно-Кудрявську зупинка трамваїв маршрутів №15 та №18 «Вулиця Воровського», розташована на однойменній вулиці у напрямку площі Перемоги, перейменовується на «Вулиця Бульварно-Кудрявська».